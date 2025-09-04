Informations sur le prix de Polyfactual (POLYFACTS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00094238 $ 0.00094238 $ 0.00094238 Bas 24 h $ 0.00193574 $ 0.00193574 $ 0.00193574 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00094238$ 0.00094238 $ 0.00094238 Haut 24 h $ 0.00193574$ 0.00193574 $ 0.00193574 Sommet historique $ 0.0018898$ 0.0018898 $ 0.0018898 Prix le plus bas $ 0.00094238$ 0.00094238 $ 0.00094238 Variation du prix (1 h) +26.15% Changement de prix (1J) +44.92% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Polyfactual (POLYFACTS) est de $0.00200081. Au cours des dernières 24 heures, POLYFACTS a évolué entre un minimum de $ 0.00094238 et un maximum de $ 0.00193574, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de POLYFACTS est $ 0.0018898, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00094238.

En termes de performance à court terme, POLYFACTS a évolué de +26.15% au cours de la dernière heure, +44.92% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Polyfactual (POLYFACTS)

Capitalisation boursière $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M Offre en circulation 1000.00M 1000.00M 1000.00M Offre totale 999,999,782.410816 999,999,782.410816 999,999,782.410816

La capitalisation boursière actuelle de Polyfactual est de $ 1.94M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de POLYFACTS est de 1000.00M, avec une offre totale de 999999782.410816. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.94M.