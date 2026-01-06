Prix de Polymind aujourd'hui

Le prix de Polymind (POLYMIND) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 0.04 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de POLYMIND en USD est de $ 0 par POLYMIND.

Polymind se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 6,207.81 et une offre en circulation de 969.00M POLYMIND. Au cours des dernières 24 heures, POLYMIND a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, POLYMIND a varié de +0.05% au cours de la dernière heure et de +5.48% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Polymind (POLYMIND)

Capitalisation boursière $ 6.21K$ 6.21K $ 6.21K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 6.41K$ 6.41K $ 6.41K Offre en circulation 969.00M 969.00M 969.00M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Polymind est de $ 6.21K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de POLYMIND est de 969.00M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 6.41K.