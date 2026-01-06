Prix de Polyprophet aujourd'hui

Le prix de Polyprophet (PP) en direct est actuellement de $ 0.00002936, avec une variation de 1.91 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de PP en USD est de $ 0.00002936 par PP.

Polyprophet se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 28,388 et une offre en circulation de 966.97M PP. Au cours des dernières 24 heures, PP a été échangé entre $ 0.00002843 (plus bas) et $ 0.00002962 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.0001074, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00001502.

En termes de performance à court terme, PP a varié de +2.60% au cours de la dernière heure et de -6.22% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Polyprophet (PP)

Capitalisation boursière $ 28.39K$ 28.39K $ 28.39K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 28.39K$ 28.39K $ 28.39K Offre en circulation 966.97M 966.97M 966.97M Offre totale 966,966,108.0938877 966,966,108.0938877 966,966,108.0938877

La capitalisation boursière actuelle de Polyprophet est de $ 28.39K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PP est de 966.97M, avec une offre totale de 966966108.0938877. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 28.39K.