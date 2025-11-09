Prix de Polypump aujourd'hui

Le prix de Polypump (POLYPUMP) en direct est actuellement de --, avec une variation de 0.26 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de POLYPUMP en USD est de -- par POLYPUMP.

Polypump se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 7,064.63 et une offre en circulation de 1.00B POLYPUMP. Au cours des dernières 24 heures, POLYPUMP a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, POLYPUMP a varié de +0.05% au cours de la dernière heure et de -17.84% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Polypump (POLYPUMP)

Capitalisation boursière $ 7.06K$ 7.06K $ 7.06K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 7.06K$ 7.06K $ 7.06K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

