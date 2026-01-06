Prix de Polyswipe aujourd'hui

Le prix de Polyswipe (SWIPE) en direct est actuellement de $ 0.0000129, avec une variation de 0.64 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de SWIPE en USD est de $ 0.0000129 par SWIPE.

Polyswipe se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 12,900.87 et une offre en circulation de 1.00B SWIPE. Au cours des dernières 24 heures, SWIPE a été échangé entre $ 0.00001238 (plus bas) et $ 0.00001298 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00160508, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00001238.

En termes de performance à court terme, SWIPE a varié de +0.49% au cours de la dernière heure et de -14.30% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Polyswipe (SWIPE)

Capitalisation boursière $ 12.90K$ 12.90K $ 12.90K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 12.90K$ 12.90K $ 12.90K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Polyswipe est de $ 12.90K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SWIPE est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 12.90K.