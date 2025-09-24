Informations sur le prix de PoolFans (FANS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00000692 $ 0.00000692 $ 0.00000692 Bas 24 h $ 0.00000742 $ 0.00000742 $ 0.00000742 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00000692$ 0.00000692 $ 0.00000692 Haut 24 h $ 0.00000742$ 0.00000742 $ 0.00000742 Sommet historique $ 0.0000172$ 0.0000172 $ 0.0000172 Prix le plus bas $ 0.00000688$ 0.00000688 $ 0.00000688 Variation du prix (1 h) -0.19% Changement de prix (1J) -1.98% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de PoolFans (FANS) est de $0.00000695. Au cours des dernières 24 heures, FANS a évolué entre un minimum de $ 0.00000692 et un maximum de $ 0.00000742, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de FANS est $ 0.0000172, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000688.

En termes de performance à court terme, FANS a évolué de -0.19% au cours de la dernière heure, -1.98% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour PoolFans (FANS)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 695.44K$ 695.44K $ 695.44K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

La capitalisation boursière actuelle de PoolFans est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de FANS est de 0.00, avec une offre totale de 99999999999.99998. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 695.44K.