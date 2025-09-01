Informations sur le prix de Praxis (PRXS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.01458979 $ 0.01458979 $ 0.01458979 Bas 24 h $ 0.01599122 $ 0.01599122 $ 0.01599122 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.01458979$ 0.01458979 $ 0.01458979 Haut 24 h $ 0.01599122$ 0.01599122 $ 0.01599122 Sommet historique $ 0.01666443$ 0.01666443 $ 0.01666443 Prix le plus bas $ 0.01346769$ 0.01346769 $ 0.01346769 Variation du prix (1 h) -0.16% Changement de prix (1J) -6.63% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Praxis (PRXS) est de $0.0147129. Au cours des dernières 24 heures, PRXS a évolué entre un minimum de $ 0.01458979 et un maximum de $ 0.01599122, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PRXS est $ 0.01666443, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.01346769.

En termes de performance à court terme, PRXS a évolué de -0.16% au cours de la dernière heure, -6.63% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Praxis (PRXS)

Capitalisation boursière $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Offre en circulation 100.00M 100.00M 100.00M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Praxis est de $ 1.47M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PRXS est de 100.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.47M.