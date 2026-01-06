Prix de Predictions aujourd'hui

Le prix de Predictions (PRDT) en direct est actuellement de $ 1.13, avec une variation de 0.14 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de PRDT en USD est de $ 1.13 par PRDT.

Predictions se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 27,101,283 et une offre en circulation de 24.00M PRDT. Au cours des dernières 24 heures, PRDT a été échangé entre $ 1.12 (plus bas) et $ 1.13 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 1.26, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.997561.

En termes de performance à court terme, PRDT a varié de -0.05% au cours de la dernière heure et de -0.48% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Predictions (PRDT)

Capitalisation boursière $ 27.10M$ 27.10M $ 27.10M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 67.75M$ 67.75M $ 67.75M Offre en circulation 24.00M 24.00M 24.00M Offre totale 60,000,000.0 60,000,000.0 60,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Predictions est de $ 27.10M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PRDT est de 24.00M, avec une offre totale de 60000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 67.75M.