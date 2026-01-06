Prix de Predify aujourd'hui

Le prix de Predify (PREDIFY) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 32.85 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de PREDIFY en USD est de $ 0 par PREDIFY.

Predify se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 8,697.95 et une offre en circulation de 982.42M PREDIFY. Au cours des dernières 24 heures, PREDIFY a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, PREDIFY a varié de -0.02% au cours de la dernière heure et de +23.67% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Predify (PREDIFY)

Capitalisation boursière $ 8.70K$ 8.70K $ 8.70K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 8.70K$ 8.70K $ 8.70K Offre en circulation 982.42M 982.42M 982.42M Offre totale 982,417,357.2142661 982,417,357.2142661 982,417,357.2142661

