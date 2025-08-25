Qu'est-ce que Prediqt (PRQT)

Predigt is a dynamic toolkit built on Abstract Chain that helps users accumulate Abstract XP while staying profitable. Unlike many projects that lock into one utility, Predigt adapts continuously to market shifts by rolling out tools that provide competitive advantages. Originally private creations of Chris XC, a multi-chain developer, these utilities are now being made publicly accessible. By doing so, Predigt not only broadens user access but also strengthens the Abstract ecosystem with community-driven tools like the PnL Bot and Discord Verification Bot. The goal is to expand beyond individual use cases, supporting a growing ecosystem that thrives on adaptability and collaborative innovation.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Prediqt (PRQT) Combien vaut Prediqt (PRQT) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de PRQT en USD est de 0.00055102 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de PRQT à USD ? $ 0.00055102 . Consultez le Le prix actuel de PRQT en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Prediqt ? La capitalisation boursière de PRQT est de $ 546.63K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de PRQT ? L'offre en circulation de PRQT est de 991.84M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de PRQT ? PRQT a atteint un prix ATH de 0.00069758 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de PRQT ? PRQT a vu un prix ATL de 0.00053263 USD . Quel est le volume de trading de PRQT ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour PRQT est de -- USD . Est-ce que PRQT va augmenter cette année ? PRQT pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de PRQT pour une analyse plus approfondie.

