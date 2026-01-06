Prix de Print aujourd'hui

Le prix de Print (PRINT) en direct est actuellement de $ 0.00093745, avec une variation de 1.73 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de PRINT en USD est de $ 0.00093745 par PRINT.

Print se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 796,831 et une offre en circulation de 850.00M PRINT. Au cours des dernières 24 heures, PRINT a été échangé entre $ 0.00090449 (plus bas) et $ 0.0009559 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00657453, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00056118.

En termes de performance à court terme, PRINT a varié de +0.81% au cours de la dernière heure et de -7.35% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Print (PRINT)

Capitalisation boursière $ 796.83K$ 796.83K $ 796.83K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 937.45K$ 937.45K $ 937.45K Offre en circulation 850.00M 850.00M 850.00M Offre totale 999,996,435.901772 999,996,435.901772 999,996,435.901772

La capitalisation boursière actuelle de Print est de $ 796.83K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PRINT est de 850.00M, avec une offre totale de 999996435.901772. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 937.45K.