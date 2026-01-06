CEXDEX+
Le prix de Print en direct est actuellement de 0.00093745 USD. La capitalisation boursière de PRINT est de 796,831 USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de PRINT en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore !

En savoir plus sur PRINT

Informations sur le prix de PRINT

Qu'est-ce que PRINT

Site officiel de PRINT

Tokenomics de PRINT

Prévisions de prix de PRINT

Prix de Print (PRINT)

Prix en temps réel : 1 PRINT à USD

$0.00093745
$0.00093745
-1.70%1D
USD
Graphique du prix de Print (PRINT) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2026-01-06 13:43:12 (UTC+8)

Prix de Print aujourd'hui

Le prix de Print (PRINT) en direct est actuellement de $ 0.00093745, avec une variation de 1.73 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de PRINT en USD est de $ 0.00093745 par PRINT.

Print se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 796,831 et une offre en circulation de 850.00M PRINT. Au cours des dernières 24 heures, PRINT a été échangé entre $ 0.00090449 (plus bas) et $ 0.0009559 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00657453, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00056118.

En termes de performance à court terme, PRINT a varié de +0.81% au cours de la dernière heure et de -7.35% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Print (PRINT)

$ 796.83K
$ 796.83K

--
--

$ 937.45K
$ 937.45K

850.00M
850.00M

999,996,435.901772
999,996,435.901772

La capitalisation boursière actuelle de Print est de $ 796.83K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PRINT est de 850.00M, avec une offre totale de 999996435.901772. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 937.45K.

Historique du prix de Print en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00090449
$ 0.00090449
Bas 24 h
$ 0.0009559
$ 0.0009559
Haut 24 h

$ 0.00090449
$ 0.00090449

$ 0.0009559
$ 0.0009559

$ 0.00657453
$ 0.00657453

$ 0.00056118
$ 0.00056118

+0.81%

-1.72%

-7.35%

-7.35%

Historique du prix de Print (PRINT) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Print en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Print en USD était de $ -0.0003548804.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Print en USD était de $ -0.0005881141.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Print en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0-1.72%
30 jours$ -0.0003548804-37.85%
60 jours$ -0.0005881141-62.73%
90 jours$ 0--

Prédiction du prix de Print

Prévision du prix de Print (PRINT) pour 2030 (dans 5 ans)
D'après le module de prévisions de prix ci-dessus, le prix cible de PRINT en 2030 est de $ --, avec un taux de croissance de 0.00%.
Prévision du prix de Print (PRINT) pour 2040 (dans 15 ans)

En 2040, le prix de Print pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.

Outils MEXC
Pour des projections de scénarios en temps réel et une analyse plus personnalisée, les utilisateurs peuvent utiliser l'Outil de prévision des prix de MEXC ainsi que les Analyses de marché alimentées par l'IA.
Remarque : ces scénarios sont présentés à titre illustratif et éducatif ; les cryptomonnaies sont volatiles — effectuez vos propres recherches (DYOR) avant de prendre toute décision.
Vous souhaitez savoir quel prix Print pourrait atteindre en 2025–2026 ? Consultez notre page Prévisions des prix de PRINT pour découvrir les estimations de prix de cet actif pour les années 2025–2026 en cliquant sur Prévisions des prix de Print.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Print (PRINT)

Site officiel

À propos de Print

Quel est le prix actuel de Print ?

Print se négocie à $0.00093745, ce qui reflète une variation de prix de -1.72 % au cours des dernières 24 heures.

Quelle est la capitalisation boursière et le rang de PRINT ?

Avec une capitalisation boursière de $796831, PRINT occupe le #4127 mondial, témoignant ainsi de son influence dans l'univers des cryptomonnaies.

Quel est le volume quotidien de trading de Print ?

Il a enregistré un volume sur 24 heures de $--, indiquant un fort intérêt parmi les traders et des conditions de liquidité profonde.

Quelle est l'offre en circulation de PRINT ?

Il y a 849996435.901772 tokens en circulation sur le marché ouvert.

Quelle est la fourchette de prix sur 24 heures ?

Print a fluctué entre $0.00090449 et $0.0009559, reflétant ainsi une volatilité quotidienne.

Comment Print se compare-t-il à son ATH ?

Son plus haut historique est de $0.00657453, offrant ainsi une référence pour son potentiel à long terme.

Quels sont les fondamentaux à long terme qui influencent PRINT ?

Les fondamentaux incluent la mécanique de l'offre, les tendances d'adoption dans la catégorie Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Agents,Pump.fun Ecosystem,DeFAI, ainsi que la dynamique de développement sur le réseau --.

Comment PRINT se comporte-t-il dans différentes conditions de marché ?

Durant les périodes de fort volume, la liquidité s'améliore et les écarts se resserrent. En période de faible volume, les fluctuations de prix peuvent devenir plus erratiques en raison d'une profondeur réduite.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Print

Dernière mise à jour de la page : 2026-01-06 13:43:12 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Print (PRINT)

Temps (UTC+8)TypeInformation
01-05 20:45:00Mises à jour de l'industrie
Les entrées mondiales d'actifs numériques ont atteint 47,2 milliards de dollars en 2025
01-05 18:28:00Mises à jour de l'industrie
Le marché crypto montre un rebond résilient au début de 2026, Bitcoin mène les gains parmi les cryptos principaux
01-05 04:38:00Mises à jour de l'industrie
191 millions de dollars de liquidations sur le réseau au cours des dernières 24 heures, principalement des positions courtes
01-04 22:28:00Mises à jour de l'industrie
Cette semaine, l'afflux net cumulé des ETF Bitcoin au comptant américains a atteint 459 millions de dollars
01-04 17:26:00Mises à jour de l'industrie
Les altcoins progressent largement, MYX bondit de plus de 61 % en 24 heures
01-03 15:35:45Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré des entrées nettes de 471,3 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum ont enregistré des entrées nettes de 174,5 millions de dollars

$0.00000

$0.00000

$0.1170

$0.044605

$0.009368

$0.0000000000000000012760

$0.044605

$0.0000000005758

$0.1170

$0.0090150

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.