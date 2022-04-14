Tokenomics de PromptIDE (PROMPTIDE)
Introducing "PromptIDE" by Elon Musk
In the ever-evolving world of technology, innovation is the currency that sets pioneers apart. With this in mind, Elon Musk, a name synonymous with pushing the boundaries of tech, has unveiled a new registered trademark: "PromptIDE". Drawing on its suggestive name, it's clear that this initiative is set to redefine development based on classes.
An especially notable aspect of "PromptIDE" is its fiscal approach. Designed with the modern age in mind, this venture ensures 0 tax liquidity which is not only a commendable step towards financial liberation but also indicates a commitment to frictionless transactions. Taking this commitment a step further, the contract has been renounced, offering a transparent and indisputable foundation.
The buzz around "PromptIDE" has been palpable. There's even a potential tweet from Elon Musk circulating, further amplifying the anticipation and excitement surrounding this launch. As with every Musk endeavor, the tech community and the world at large eagerly await the ripple effects of this innovation.
Only time will tell how "PromptIDE" will reshape the coding and tech landscape, but given Musk's track record, we can be assured of groundbreaking results.
Tokenomics et analyse de prix de PromptIDE (PROMPTIDE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de PromptIDE (PROMPTIDE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de PromptIDE (PROMPTIDE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de PromptIDE (PROMPTIDE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens PROMPTIDE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens PROMPTIDE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de PROMPTIDE, explorez le prix en direct du token PROMPTIDE !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.