Prix de Prystine aujourd'hui

Le prix de Prystine (PRYS) en direct est actuellement de $ 0.00030593, avec une variation de 10.59 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de PRYS en USD est de $ 0.00030593 par PRYS.

Prystine se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 305,932 et une offre en circulation de 999.99M PRYS. Au cours des dernières 24 heures, PRYS a été échangé entre $ 0.00030237 (plus bas) et $ 0.00034216 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00595177, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00026243.

En termes de performance à court terme, PRYS a varié de -0.60% au cours de la dernière heure et de -47.20% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Prystine (PRYS)

Capitalisation boursière $ 305.93K$ 305.93K $ 305.93K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 305.93K$ 305.93K $ 305.93K Offre en circulation 999.99M 999.99M 999.99M Offre totale 999,992,592.942707 999,992,592.942707 999,992,592.942707

La capitalisation boursière actuelle de Prystine est de $ 305.93K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PRYS est de 999.99M, avec une offre totale de 999992592.942707. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 305.93K.