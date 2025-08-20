Qu'est-ce que pSOL (PSOL)

$PSOL is a wrapped version of SOL introduced to improve liquidity efficiency on Solana. It is designed to recover funds that would otherwise remain permanently locked in liquidity pools after token migration. By pairing tokens with $PSOL instead of SOL, liquidity that would typically be inaccessible is redistributed back to users. $PSOL was developed by Sugardotmoney to support token launches on Solana. The wrapper was deployed ahead of the platform’s full launch to allow sufficient time for integration with decentralized exchange tracking tools.

Ressource de pSOL (PSOL) Site officiel

Combien vaut pSOL (PSOL) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de PSOL en USD est de 180.53 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quelle est la capitalisation boursière de pSOL ? La capitalisation boursière de PSOL est de $ 4.92K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de PSOL ? L'offre en circulation de PSOL est de 27.26 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de PSOL ? PSOL a atteint un prix ATH de 185.91 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de PSOL ? PSOL a vu un prix ATL de 175.98 USD . Quel est le volume de trading de PSOL ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour PSOL est de -- USD .

