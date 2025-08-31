Informations sur le prix de PSYOP (PSYOP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00009991 $ 0.00009991 $ 0.00009991 Bas 24 h $ 0.0001038 $ 0.0001038 $ 0.0001038 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00009991$ 0.00009991 $ 0.00009991 Haut 24 h $ 0.0001038$ 0.0001038 $ 0.0001038 Sommet historique $ 0.00183473$ 0.00183473 $ 0.00183473 Prix le plus bas $ 0.00004171$ 0.00004171 $ 0.00004171 Variation du prix (1 h) -0.07% Changement de prix (1J) +0.76% Variation du prix (7 j) +1.92% Variation du prix (7 j) +1.92%

Le prix en temps réel de PSYOP (PSYOP) est de $0.00010248. Au cours des dernières 24 heures, PSYOP a évolué entre un minimum de $ 0.00009991 et un maximum de $ 0.0001038, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PSYOP est $ 0.00183473, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00004171.

En termes de performance à court terme, PSYOP a évolué de -0.07% au cours de la dernière heure, +0.76% sur 24 heures et de +1.92% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour PSYOP (PSYOP)

Capitalisation boursière $ 101.92K$ 101.92K $ 101.92K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 101.92K$ 101.92K $ 101.92K Offre en circulation 994.51M 994.51M 994.51M Offre totale 994,510,537.606242 994,510,537.606242 994,510,537.606242

La capitalisation boursière actuelle de PSYOP est de $ 101.92K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PSYOP est de 994.51M, avec une offre totale de 994510537.606242. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 101.92K.