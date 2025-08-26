Qu'est-ce que Pubhouse Dominance Index (PUB)

Pubhouse is a prediction token market platform where you can create and trade any belief or prediction. 🎯 Create Prediction Tokens Input any belief or prediction - no forms, tickers, or supply decisions needed If no similar market exists, create the generated market with a single click Use article links or Polymarket links to auto-generate new markets Earn 20% of all trading fees as the market creator 💰 Trade Like Memecoins Each market has 1 billion tokens deployed to a Uniswap V4 pool Trade based on attention and belief in predictions No formal resolution - markets live on attention and speculation Discover existing markets if your idea already exists

Ressource de Pubhouse Dominance Index (PUB) Site officiel

Prévision de prix de Pubhouse Dominance Index (USD)

Combien vaudra Pubhouse Dominance Index (PUB) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Pubhouse Dominance Index (PUB) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Pubhouse Dominance Index.

Consultez la prévision de prix de Pubhouse Dominance Index maintenant !

PUB en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Pubhouse Dominance Index (PUB)

Comprendre la tokenomics de Pubhouse Dominance Index (PUB) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token PUB !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Pubhouse Dominance Index (PUB) Combien vaut Pubhouse Dominance Index (PUB) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de PUB en USD est de 0.00030736 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de PUB à USD ? $ 0.00030736 . Consultez le Le prix actuel de PUB en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Pubhouse Dominance Index ? La capitalisation boursière de PUB est de $ 304.42K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de PUB ? L'offre en circulation de PUB est de 990.81M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de PUB ? PUB a atteint un prix ATH de 0.00040773 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de PUB ? PUB a vu un prix ATL de 0.00027957 USD . Quel est le volume de trading de PUB ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour PUB est de -- USD . Est-ce que PUB va augmenter cette année ? PUB pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de PUB pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Pubhouse Dominance Index (PUB)