Informations sur le prix de PudgyStrategy (PUDGYSTR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00151289 $ 0.00151289 $ 0.00151289 Bas 24 h $ 0.00190392 $ 0.00190392 $ 0.00190392 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00151289$ 0.00151289 $ 0.00151289 Haut 24 h $ 0.00190392$ 0.00190392 $ 0.00190392 Sommet historique $ 0.00190392$ 0.00190392 $ 0.00190392 Prix le plus bas $ 0.00127487$ 0.00127487 $ 0.00127487 Variation du prix (1 h) -3.53% Changement de prix (1J) +15.42% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de PudgyStrategy (PUDGYSTR) est de $0.00177604. Au cours des dernières 24 heures, PUDGYSTR a évolué entre un minimum de $ 0.00151289 et un maximum de $ 0.00190392, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PUDGYSTR est $ 0.00190392, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00127487.

En termes de performance à court terme, PUDGYSTR a évolué de -3.53% au cours de la dernière heure, +15.42% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour PudgyStrategy (PUDGYSTR)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de PudgyStrategy est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PUDGYSTR est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.81M.