Informations sur le prix de Puffverse (PFVS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00662106 $ 0.00662106 $ 0.00662106 Bas 24 h $ 0.00712333 $ 0.00712333 $ 0.00712333 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00662106$ 0.00662106 $ 0.00662106 Haut 24 h $ 0.00712333$ 0.00712333 $ 0.00712333 Sommet historique $ 0.086767$ 0.086767 $ 0.086767 Prix le plus bas $ 0.00590705$ 0.00590705 $ 0.00590705 Variation du prix (1 h) +0.98% Changement de prix (1J) +1.33% Variation du prix (7 j) -7.06% Variation du prix (7 j) -7.06%

Le prix en temps réel de Puffverse (PFVS) est de $0.00675087. Au cours des dernières 24 heures, PFVS a évolué entre un minimum de $ 0.00662106 et un maximum de $ 0.00712333, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PFVS est $ 0.086767, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00590705.

En termes de performance à court terme, PFVS a évolué de +0.98% au cours de la dernière heure, +1.33% sur 24 heures et de -7.06% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Puffverse (PFVS)

Capitalisation boursière $ 786.90K$ 786.90K $ 786.90K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 6.75M$ 6.75M $ 6.75M Offre en circulation 116.62M 116.62M 116.62M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Puffverse est de $ 786.90K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PFVS est de 116.62M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 6.75M.