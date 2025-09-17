Informations sur le prix de PumpBase (PUMPBASE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00019126 $ 0.00019126 $ 0.00019126 Bas 24 h $ 0.00028265 $ 0.00028265 $ 0.00028265 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00019126$ 0.00019126 $ 0.00019126 Haut 24 h $ 0.00028265$ 0.00028265 $ 0.00028265 Sommet historique $ 0.00028265$ 0.00028265 $ 0.00028265 Prix le plus bas $ 0.00015412$ 0.00015412 $ 0.00015412 Variation du prix (1 h) -0.02% Changement de prix (1J) +30.41% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de PumpBase (PUMPBASE) est de $0.00025791. Au cours des dernières 24 heures, PUMPBASE a évolué entre un minimum de $ 0.00019126 et un maximum de $ 0.00028265, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PUMPBASE est $ 0.00028265, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00015412.

En termes de performance à court terme, PUMPBASE a évolué de -0.02% au cours de la dernière heure, +30.41% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour PumpBase (PUMPBASE)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 257.91K$ 257.91K $ 257.91K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de PumpBase est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PUMPBASE est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 257.91K.