Informations sur le prix de PunkStrategy (PNKSTR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00698235 $ 0.00698235 $ 0.00698235 Bas 24 h $ 0.01940502 $ 0.01940502 $ 0.01940502 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00698235$ 0.00698235 $ 0.00698235 Haut 24 h $ 0.01940502$ 0.01940502 $ 0.01940502 Sommet historique $ 0.01940502$ 0.01940502 $ 0.01940502 Prix le plus bas $ 0.00698235$ 0.00698235 $ 0.00698235 Variation du prix (1 h) -5.31% Changement de prix (1J) -19.41% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de PunkStrategy (PNKSTR) est de $0.01387015. Au cours des dernières 24 heures, PNKSTR a évolué entre un minimum de $ 0.00698235 et un maximum de $ 0.01940502, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PNKSTR est $ 0.01940502, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00698235.

En termes de performance à court terme, PNKSTR a évolué de -5.31% au cours de la dernière heure, -19.41% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour PunkStrategy (PNKSTR)

Capitalisation boursière $ 13.77M$ 13.77M $ 13.77M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 13.77M$ 13.77M $ 13.77M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de PunkStrategy est de $ 13.77M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PNKSTR est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 13.77M.