Informations sur le prix de PUP Token (PUP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.01125364 $ 0.01125364 $ 0.01125364 Bas 24 h $ 0.01493051 $ 0.01493051 $ 0.01493051 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.01125364$ 0.01125364 $ 0.01125364 Haut 24 h $ 0.01493051$ 0.01493051 $ 0.01493051 Sommet historique $ 0.01493051$ 0.01493051 $ 0.01493051 Prix le plus bas $ 0.01094619$ 0.01094619 $ 0.01094619 Variation du prix (1 h) -4.37% Changement de prix (1J) -20.02% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de PUP Token (PUP) est de $0.01157598. Au cours des dernières 24 heures, PUP a évolué entre un minimum de $ 0.01125364 et un maximum de $ 0.01493051, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PUP est $ 0.01493051, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.01094619.

En termes de performance à court terme, PUP a évolué de -4.37% au cours de la dernière heure, -20.02% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour PUP Token (PUP)

Capitalisation boursière $ 6.97M$ 6.97M $ 6.97M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 11.58M$ 11.58M $ 11.58M Offre en circulation 602.05M 602.05M 602.05M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de PUP Token est de $ 6.97M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PUP est de 602.05M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 11.58M.