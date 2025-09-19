Prix de Qace Dynamics (QACE)
-15.89%
-35.99%
--
--
Le prix en temps réel de Qace Dynamics (QACE) est de $0.01870524. Au cours des dernières 24 heures, QACE a évolué entre un minimum de $ 0.01863905 et un maximum de $ 0.02923594, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de QACE est $ 0.03214521, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.01863905.
En termes de performance à court terme, QACE a évolué de -15.89% au cours de la dernière heure, -35.99% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de Qace Dynamics est de $ 14.91M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de QACE est de 800.00M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 18.64M.
Aujourd'hui, la variation du prix de Qace Dynamics en USD était de $ -0.01051804252330927.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Qace Dynamics en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Qace Dynamics en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Qace Dynamics en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ -0.01051804252330927
|-35.99%
|30 jours
|$ 0
|--
|60 jours
|$ 0
|--
|90 jours
|$ 0
|--
QACE Dynamics | QARC at the Core of Robotics Autonomy Robotics is advancing fast, yet most projects struggle with the same obstacles: fragmented AI stacks, long integration cycles, and dependence on the cloud. Engineers spend months trying to connect vision, speech, mapping, and decision systems, often ending up with fragile solutions that fail in real-world environments where privacy and reliability matter most. QACE Dynamics addresses this gap with QARC, our edge AI supercomputer designed specifically for robotics. QARC is a complete kit built to make autonomy truly plug and play. QARC comes preloaded with modular AI blocks that provide the core intelligence robots need: 1. Vision systems that detect objects, faces, and activities. 2. Voice understanding for natural command and control. 3. Mapping and localization for real-time navigation. 4. Decision orchestration that fuses perception and logic into dependable actions. These modules are engineered to work seamlessly together, removing the need for advanced AI expertise or complex integration. Robots can be equipped with QARC and instantly gain cognitive capabilities. The strength of QARC lies in its edge first design. By running intelligence directly on the robot, QARC ensures: 1. Instant reliability with no dependency on cloud signals. 2. Privacy by default, keeping sensitive data on site. 3. Field readiness, allowing robots to operate anywhere, from factories to hospitals to outdoor environments. At the same time, QARC is flexible. It can connect online when scale or remote coordination is needed, giving robots both local first autonomy and optional cloud extension. With QARC, the bottlenecks of fragmented AI stacks and complex integration are removed. Instead of being limited by delays and dependencies, robots can operate smarter and adapt faster in real-world scenarios. This combination of powerful hardware and modular AI is what sets QACE Dynamics apart. QARC is not just a concept, it is a deployable solution that makes advanced autonomy practical. With QARC, autonomy becomes easy, private, and ready to scale. QACE Dynamics is redefining how robots gain intelligence, turning complex AI into a plug and play foundation for the machines of tomorrow. QACE Dynamics is where robotics gains true edge autonomy.
