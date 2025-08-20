Informations sur le prix de Qstay (QSTAY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00064304 $ 0.00064304 $ 0.00064304 Bas 24 h $ 0.00149415 $ 0.00149415 $ 0.00149415 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00064304$ 0.00064304 $ 0.00064304 Haut 24 h $ 0.00149415$ 0.00149415 $ 0.00149415 Sommet historique $ 0.00149415$ 0.00149415 $ 0.00149415 Prix le plus bas $ 0.00064304$ 0.00064304 $ 0.00064304 Variation du prix (1 h) -2.11% Changement de prix (1J) -24.15% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Qstay (QSTAY) est de $0.00072154. Au cours des dernières 24 heures, QSTAY a évolué entre un minimum de $ 0.00064304 et un maximum de $ 0.00149415, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de QSTAY est $ 0.00149415, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00064304.

En termes de performance à court terme, QSTAY a évolué de -2.11% au cours de la dernière heure, -24.15% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Qstay (QSTAY)

Capitalisation boursière $ 717.30K$ 717.30K $ 717.30K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 717.30K$ 717.30K $ 717.30K Offre en circulation 999.98M 999.98M 999.98M Offre totale 999,975,059.218009 999,975,059.218009 999,975,059.218009

La capitalisation boursière actuelle de Qstay est de $ 717.30K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de QSTAY est de 999.98M, avec une offre totale de 999975059.218009. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 717.30K.