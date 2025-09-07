Qu'est-ce que QUANT (QUANT)

An election in the USA is upon us, China's stock market is propelling, and the Standard & Poor 500 hit an ATH recently. How was all of this possible? They listen to their quant. The message is clear, listen to your quant, this is YOUR quant. If you missed every other fucking coin. Save all your Ethereum and get ready to send your quant to unknown heights. You can burn 69000 $QUANT tokens to mint your Quant NFTs. This cute little pfps are called Quants and will live forever on the Ethereum blockchain. Only 999 pfps are available. Weeeeeeeeeeee. Fun??

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de QUANT (QUANT) Livre blanc Site officiel

Prévision de prix de QUANT (USD)

Combien vaudra QUANT (QUANT) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs QUANT (QUANT) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour QUANT.

Consultez la prévision de prix de QUANT maintenant !

QUANT en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de QUANT (QUANT)

Comprendre la tokenomics de QUANT (QUANT) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token QUANT !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur QUANT (QUANT) Combien vaut QUANT (QUANT) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de QUANT en USD est de 0.00002739 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de QUANT à USD ? $ 0.00002739 . Consultez le Le prix actuel de QUANT en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de QUANT ? La capitalisation boursière de QUANT est de $ 27.39K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de QUANT ? L'offre en circulation de QUANT est de 1.00B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de QUANT ? QUANT a atteint un prix ATH de 0.00085798 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de QUANT ? QUANT a vu un prix ATL de 0.00000871 USD . Quel est le volume de trading de QUANT ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour QUANT est de -- USD . Est-ce que QUANT va augmenter cette année ? QUANT pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de QUANT pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur QUANT (QUANT)