Qu'est-ce que Quantlink (QLK)

Quantlink is architecting a comprehensive suite of tools and services engineered to provide a cutting-edge alternative in the oracle & decentralized data market QuantLink is the emerging force to challenge the status quo and reshape the oracle landscape. We are building advanced AI-driven solutions designed to surpass existing offerings and significantly enhance the functionality, efficiency, and intelligence of decentralized applications (dApps). Our Mission: To deliver a superior, next-generation oracle platform that empowers dApps with highly reliable, AI-enhanced data, robust security, and unparalleled efficiency. QuantLink is committed to pioneering new approaches that move beyond the limitations of current oracle solutions. Our Vision: To become a leading, independent oracle provider in the Web3 ecosystem, driving innovation through the powerful synergy of artificial intelligence and blockchain technology. We aim to set new standards for oracle performance, intelligence, and utility. The QuantLink logo, a circle of interconnected spheres with one highlighted in blue, symbolizes our commitment to robust connectivity and seamless integration across Ethereum and other diverse blockchain ecosystems.

Ressource de Quantlink (QLK) Livre blanc Site officiel

Prévision de prix de Quantlink (USD)

Combien vaudra Quantlink (QLK) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Quantlink (QLK) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Quantlink.

Consultez la prévision de prix de Quantlink maintenant !

QLK en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Quantlink (QLK)

Comprendre la tokenomics de Quantlink (QLK) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token QLK !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Quantlink (QLK) Combien vaut Quantlink (QLK) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de QLK en USD est de 0.054633 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de QLK à USD ? $ 0.054633 . Consultez le Le prix actuel de QLK en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Quantlink ? La capitalisation boursière de QLK est de $ 5.47M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de QLK ? L'offre en circulation de QLK est de 100.00M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de QLK ? QLK a atteint un prix ATH de 0.080298 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de QLK ? QLK a vu un prix ATL de 0.050781 USD . Quel est le volume de trading de QLK ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour QLK est de -- USD . Est-ce que QLK va augmenter cette année ? QLK pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de QLK pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Quantlink (QLK)