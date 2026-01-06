Prix de Quantum Compute aujourd'hui

Le prix de Quantum Compute (SN48) en direct est actuellement de $ 2.69, avec une variation de 1.07 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de SN48 en USD est de $ 2.69 par SN48.

Quantum Compute se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 9,157,211 et une offre en circulation de 3.40M SN48. Au cours des dernières 24 heures, SN48 a été échangé entre $ 2.56 (plus bas) et $ 2.71 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 7.74, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.983289.

En termes de performance à court terme, SN48 a varié de -0.25% au cours de la dernière heure et de +18.88% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Quantum Compute (SN48)

Capitalisation boursière $ 9.16M$ 9.16M $ 9.16M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 9.16M$ 9.16M $ 9.16M Offre en circulation 3.40M 3.40M 3.40M Offre totale 3,396,971.168387816 3,396,971.168387816 3,396,971.168387816

