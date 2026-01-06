Prix de Quantum Innovate aujourd'hui

Le prix de Quantum Innovate (SN63) en direct est actuellement de $ 2.41, avec une variation de 3.25 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de SN63 en USD est de $ 2.41 par SN63.

Quantum Innovate se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 8,735,716 et une offre en circulation de 3.62M SN63. Au cours des dernières 24 heures, SN63 a été échangé entre $ 2.31 (plus bas) et $ 2.44 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 16.06, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.757059.

En termes de performance à court terme, SN63 a varié de -0.54% au cours de la dernière heure et de +27.80% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Quantum Innovate (SN63)

Capitalisation boursière $ 8.74M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 8.74M Offre en circulation 3.62M Offre totale 3,619,743.839171524

La capitalisation boursière actuelle de Quantum Innovate est de $ 8.74M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SN63 est de 3.62M, avec une offre totale de 3619743.839171524. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 8.74M.