Qu’est-ce que RADR ?

Radr est une pile de paiements et d’identité axée sur la confidentialité sur Solana. Elle permet aux applications, aux API et aux agents d’intelligence artificielle de facturer et de payer en toute confidentialité – grâce à des preuves à connaissance nulle, à des montants chiffrés et à une expérience utilisateur sans frais de gaz – tout en restant compatible avec les standards (x402 « Paiement requis »).

Voici ce qu’elle inclut :

ShadowID : une identité à connaissance nulle avec des limites de débit de type RLN pour une automatisation sûre et une résistance au spam. ShadowPay : paiements privés x402 – preuves Groth16 + montants chiffrés par ElGamal + garde-fonds PDA ; les relais couvrent les frais. ShadowPath : mélangeur et rails anonymes à connaissance nulle pour une traçabilité encore plus difficile. ShadowMSG : messagerie chiffrée liée à ShadowID.

En quoi RADR est-elle unique ?

Une pile complète de confidentialité, pas une seule application isolée. ShadowID (identité à connaissance nulle + RLN), ShadowPay (paiements privés x402), ShadowPath (mélangeur à connaissance nulle), ShadowMSG (messagerie chiffrée) sont tous conçus pour fonctionner ensemble, plutôt que d’être des modules ajoutés ultérieurement.

La mathématique l’emporte sur la confiance. Les preuves Groth16 + les montants chiffrés par ElGamal + le garde-fonds PDA sur la chaîne signifient que les paiements sont vérifiables sans révéler l’expéditeur ni le montant – il n’y a pas besoin de « simplement faire confiance au backend du facilitateur ».

Automatisation prête pour les agents. Les autorisations de dépenses et les nullificateurs sur la chaîne permettent des paiements automatiques sûrs, des abonnements et des paiements par agents d’intelligence artificielle sans pop-up manuel de portefeuille.

Expérience utilisateur sans frais de gaz par conception. Les relais couvrent les frais ; les utilisateurs bénéficient de flux privés et uniques après le financement initial.

x402 bien fait. En-têtes et flux compatibles avec les standards, mais le facilitateur reste cryptographiquement aveugle ; la vérification et le règlement se font sur la chaîne, pas dans des journaux hors chaîne.

Surface d’interaction avant tout destinée aux développeurs. Des points de terminaison REST propres, des SDK, des outils de simulation et de test, ainsi que des exemples simples de pare-feu et de règlement qui fonctionnent avant même d’interagir avec la chaîne.

Primitives éprouvées au combat. Limites de débit de type RLN, engagements Merkle, hachage Poseidon – une cryptographie cohérente pour l’identité, les paiements et la messagerie.

Marque et expérience utilisateur prêts à être déployés. Documentation claire, interface utilisateur de style terminal et actifs prêts à la production, afin que les équipes puissent passer rapidement du prototype à la mise en production.

Une utilité claire du jeton. Le $RADR relie l’ensemble de la pile de confidentialité (niveaux d’accès, économie des relais, rachat futur/fees), et ne se limite pas à être « un jeton de chaîne parmi tant d’autres ».

Quel est le prix actuel de RADR ?

Négocié à $0.00356897, RADR a affiché une variation de prix de 4.57 % au cours des dernières 24 heures.

Comment l'offre de tokens influence-t-elle la valorisation de RADR ?

L'offre joue un rôle majeur : avec 961467485.4105626 tokens en circulation, la rareté ou l'inflation peut influencer significativement le comportement des prix sur le long terme.

Quelle est la capitalisation boursière de RADR ?

Sa capitalisation boursière s'élève à $3431859, ce qui lui vaut le rang n°2521 dans le monde et témoigne de l'ampleur de l'adoption du réseau.

Quelle est l'activité de trading sur 24 heures ?

RADR a enregistré un volume d'échanges de $--, ce qui reflète sa liquidité actuelle et l'activité des utilisateurs.

Quelle est la fourchette de prix sur 24 heures ?

Il s'est échangé entre $0.00326422 et $0.00389309, aidant ainsi les investisseurs à évaluer la dynamique à court terme.

Comment RADR s'intègre-t-il dans la catégorie Solana Ecosystem,Zero Knowledge (ZK),BONK.fun Ecosystem,x402 Ecosystem ?

En tant que token Solana Ecosystem,Zero Knowledge (ZK),BONK.fun Ecosystem,x402 Ecosystem, RADR concurrence d'autres actifs similaires en fonction de son utilité, de son offre, de son adoption et des tendances de performance.

Quelles sont les tendances économiques à long terme du token ?

Les émissions, les brûlures, les calendriers de déverrouillage et les récompenses de staking — souvent liés à l'économie de -- — peuvent affecter l'offre future et la confiance du marché.