Prix de RAGE COIN aujourd'hui

Le prix de RAGE COIN (RAGE) en direct est actuellement de --, avec une variation de 24.06 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de RAGE en USD est de -- par RAGE.

RAGE COIN se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 18,307.8 et une offre en circulation de 944.89M RAGE. Au cours des dernières 24 heures, RAGE a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, RAGE a varié de -0.76% au cours de la dernière heure et de -41.06% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour RAGE COIN (RAGE)

Capitalisation boursière $ 18.31K$ 18.31K $ 18.31K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 18.31K$ 18.31K $ 18.31K Offre en circulation 944.89M 944.89M 944.89M Offre totale 944,889,192.452086 944,889,192.452086 944,889,192.452086

La capitalisation boursière actuelle de RAGE COIN est de $ 18.31K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de RAGE est de 944.89M, avec une offre totale de 944889192.452086. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 18.31K.