Qu'est-ce que Rage Guy (RAGEGUY)

Rageguy refers to the main character of a series of crudely-drawn comics typically consisting of four panes, portraying situations that can bring rage and exasperation, with the main character screaming with anger as a result. Due to its simplicity and exploitability, Rageguy has been proven popular thus being evolved into a comic series now known as Rage Comics. The first instance of Rageguy came in 2008 on the 4chan /b/ imageboard. The image consisted of a 4-pane comic made in MS Paint, portraying the "toilet splashback" experience. The first three panes described the incidence, and in the fourth pane, a drawing of Rageguy screaming appeared with a caption saying "FFFFFFUUUUUUUUUU-" on the right of the face in red letters.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Rage Guy (RAGEGUY) Site officiel

Prévision de prix de Rage Guy (USD)

Combien vaudra Rage Guy (RAGEGUY) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Rage Guy (RAGEGUY) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Rage Guy.

Consultez la prévision de prix de Rage Guy maintenant !

RAGEGUY en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Rage Guy (RAGEGUY)

Comprendre la tokenomics de Rage Guy (RAGEGUY) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token RAGEGUY !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Rage Guy (RAGEGUY) Combien vaut Rage Guy (RAGEGUY) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de RAGEGUY en USD est de 0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de RAGEGUY à USD ? $ 0 . Consultez le Le prix actuel de RAGEGUY en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Rage Guy ? La capitalisation boursière de RAGEGUY est de $ 681.88K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de RAGEGUY ? L'offre en circulation de RAGEGUY est de 1.00B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de RAGEGUY ? RAGEGUY a atteint un prix ATH de 0 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de RAGEGUY ? RAGEGUY a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de RAGEGUY ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour RAGEGUY est de -- USD . Est-ce que RAGEGUY va augmenter cette année ? RAGEGUY pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de RAGEGUY pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Rage Guy (RAGEGUY)