Prix de Rage Protocol aujourd'hui

Le prix de Rage Protocol (RAGE) en direct est actuellement de $ 8.03, avec une variation de 4.20 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de RAGE en USD est de $ 8.03 par RAGE.

Rage Protocol se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 395,521 et une offre en circulation de 49.25K RAGE. Au cours des dernières 24 heures, RAGE a été échangé entre $ 7.53 (plus bas) et $ 8.25 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 9.65, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 7.53.

En termes de performance à court terme, RAGE a varié de -0.01% au cours de la dernière heure et de +1.50% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Rage Protocol (RAGE)

Capitalisation boursière $ 395.52K$ 395.52K $ 395.52K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 395.52K$ 395.52K $ 395.52K Offre en circulation 49.25K 49.25K 49.25K Offre totale 49,247.5619023147 49,247.5619023147 49,247.5619023147

La capitalisation boursière actuelle de Rage Protocol est de $ 395.52K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de RAGE est de 49.25K, avec une offre totale de 49247.5619023147. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 395.52K.