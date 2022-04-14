Tokenomics de RALLY (RALLY)
Informations sur RALLY (RALLY)
What is R-Link?
R-Link is a decentralized video conferencing platform that, utilizing the Rally Blockchain, will reward meeting hosts and attendees with the Rally Digital Rewards.
Why Choose R-Link?
Custom Call-to-Action Buttons: Easily add interactive buttons to your meetings to drive conversions.
Web Page Poppers: Display web pages during presentations without distracting your participants.
Seamless Streaming: Stream simultaneously to multiple social media platforms to maximize reach.
Decentralized Security 256-bit Encryption: Ensure your communications are secure and private.
Blockchain Technology: RLink products and services are built on a decentralized network that guarantees that your data stays yours, protected from breaches.
Blockchain Community Governance: Opportunity to Participate in Rally Blockchain community decision-making processes that help shape the platform.
Earn Rewards for Activity: Get blockchain digital rewards for hosting meetings, participating in video conferences, and inviting others.
Redeem for Premium Services: Use digital rewards for additional features and services within the R-Link marketplace.
Future Marketplace: Spend digital rewards on various products and services decided by the Rally Blockchain community.
Check your appearance and test sound quality before entering the live meeting room.
Customizable Event Titles: Easily name and organize your virtual conferences and webinars.
On-Screen Clickable Links: Provide attendees with easy access to documents or web pages.
The Rally Blockchain is empowered by a global and self-governing decentralized node network where node licensees are rewarded, by the blockchain, with Rally Digital Rewards. The RALLY ERC-20 Token is the Rally Digital Reward once it has been bridged.
Tokenomics et analyse de prix de RALLY (RALLY)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de RALLY (RALLY), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de RALLY (RALLY) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de RALLY (RALLY) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens RALLY qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens RALLY pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de RALLY, explorez le prix en direct du token RALLY !
Prévision du prix de RALLY
Vous voulez savoir dans quelle direction RALLY pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de RALLY combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.