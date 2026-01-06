Présentation de Rato la Ratte Selon son éditeur, Matt Furie, le créateur de Pepe the Frog, travaille actuellement sur un nouveau livre mettant en scène un personnage nommé Rato la Ratte. Rato la Ratte est également une pièce-mème lancée sur la blockchain Ethereum, avec une offre totale de 420 690 000 000. Ce token ne comporte aucune taxe de transaction et sa liquidité est brûlée de manière permanente, alliant ainsi le style artistique reconnaissable de Furie à l'utilité communautaire et mémétique de la blockchain.

Quel est le prix en direct de Rato The Rat ?

Rato The Rat se négocie à $, affichant une variation de prix de 6.74 % au cours des dernières 24 heures. Ce chiffre en temps réel reflète les données combinées provenant de plusieurs marchés au comptant.

Quelle est la volatilité de RATO aujourd'hui ?

La volatilité du prix de RATO au cours des dernières 24 heures est de -- %. Une volatilité plus élevée indique des variations rapides du prix, tandis qu'une volatilité plus faible traduit une stabilité.

Quel est l'écart de trading sur 24 heures pour Rato The Rat ?

Le token a fluctué entre $ (le bas) et $ (le haut). Les traders l'utilisent souvent pour évaluer la dynamique quotidienne et la force du marché.

Quel est le volume d'échanges généré par RATO ?

Au cours des dernières 24 heures, RATO a accumulé $-- d'activité commerciale, ce qui montre à quel point le marché s'engage activement avec cet actif.

Comment le prix actuel se compare-t-il à son ATH et à son ATL ?

Le niveau record historique est de $0.0000836, et le niveau le plus bas jamais atteint est de $. Comparer le prix actuel à ces niveaux aide les traders à comprendre les cycles à long terme.

Quelle est la solidité de la liquidité du marché pour Rato The Rat ?

La solidité de la liquidité est notée --/100, ce qui indique la profondeur du carnet d'ordres et la facilité d'exécution durant les sessions de trading actives.

Comment RATO se compare-t-il aux autres tokens de la catégorie Meme,Ethereum Ecosystem ?

Dans la catégorie Meme,Ethereum Ecosystem, RATO affiche une performance compétitive, soutenue par une liquidité de $-- et un intérêt constant de la part des traders.