Informations sur le prix de Rattler (RTR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00004815 $ 0.00004815 $ 0.00004815 Bas 24 h $ 0.00006825 $ 0.00006825 $ 0.00006825 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00004815$ 0.00004815 $ 0.00004815 Haut 24 h $ 0.00006825$ 0.00006825 $ 0.00006825 Sommet historique $ 0.00006825$ 0.00006825 $ 0.00006825 Prix le plus bas $ 0.000045$ 0.000045 $ 0.000045 Variation du prix (1 h) -0.21% Changement de prix (1J) +9.65% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Rattler (RTR) est de $0.00005933. Au cours des dernières 24 heures, RTR a évolué entre un minimum de $ 0.00004815 et un maximum de $ 0.00006825, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de RTR est $ 0.00006825, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.000045.

En termes de performance à court terme, RTR a évolué de -0.21% au cours de la dernière heure, +9.65% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Rattler (RTR)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 58.77K$ 58.77K $ 58.77K Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 990,081,197.0 990,081,197.0 990,081,197.0

La capitalisation boursière actuelle de Rattler est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de RTR est de 0.00, avec une offre totale de 990081197.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 58.77K.