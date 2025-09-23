Informations sur le prix de Regret (REGRET) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00035955 Haut 24 h $ 0.00083854 Sommet historique $ 0.00083854 Prix le plus bas $ 0.00035955 Variation du prix (1 h) +8.16% Changement de prix (1J) +1.96% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Regret (REGRET) est de $0.0005957. Au cours des dernières 24 heures, REGRET a évolué entre un minimum de $ 0.00035955 et un maximum de $ 0.00083854, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de REGRET est $ 0.00083854, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00035955.

En termes de performance à court terme, REGRET a évolué de +8.16% au cours de la dernière heure, +1.96% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Regret (REGRET)

Capitalisation boursière $ 571.04K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 571.04K Offre en circulation 999.95M Offre totale 999,949,832.039649

La capitalisation boursière actuelle de Regret est de $ 571.04K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de REGRET est de 999.95M, avec une offre totale de 999949832.039649. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 571.04K.