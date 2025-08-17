Qu'est-ce que RegularEverydayNormalCoin (RENC)

Regular Everyday Normal Coin is, in essence, a content-generating Media Coin. It shifts around the character of $RENC: a coin with a distinct personality and sharing the beliefs of the early 2012 crypto community. The Project regularly creates music videos, animated serie episodes, and more, all revolving around the $RENC character and his buddies. Other than sharing philosophical messages through a very distinct personality, SRENC is the world's Content-Generating Media on the blockchain. It has an anti-rug-pull mechansim, where the team allocation is only 1.75% of the supply, meaning they cannot rug pull the community. Instead, $RENC has a 1.75% tax in place. The tax wallet is currently controlled by the team, which use it to fund content generation and marketing activities. At 42 million Market Cap, the team will start earning 50% of the tax wallets as personal profits, this makes sure that the team incentives is always aligned with growing the community, and not rug-pulling it. The eventual aim of $RENC is to become the world's first for-profit Decentralized Autonomous Media Company on the blockchain. This will happen when world laws surrounding the regulation of cryptocurrencies allow it to happen. It will be based in the EU.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de RegularEverydayNormalCoin (RENC) Site officiel

Prévision de prix de RegularEverydayNormalCoin (USD)

Combien vaudra RegularEverydayNormalCoin (RENC) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs RegularEverydayNormalCoin (RENC) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour RegularEverydayNormalCoin.

Consultez la prévision de prix de RegularEverydayNormalCoin maintenant !

RENC en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de RegularEverydayNormalCoin (RENC)

Comprendre la tokenomics de RegularEverydayNormalCoin (RENC) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token RENC !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur RegularEverydayNormalCoin (RENC) Combien vaut RegularEverydayNormalCoin (RENC) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de RENC en USD est de 0.00027299 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de RENC à USD ? $ 0.00027299 . Consultez le Le prix actuel de RENC en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de RegularEverydayNormalCoin ? La capitalisation boursière de RENC est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de RENC ? L'offre en circulation de RENC est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de RENC ? RENC a atteint un prix ATH de 0.00029976 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de RENC ? RENC a vu un prix ATL de 0.00026058 USD . Quel est le volume de trading de RENC ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour RENC est de -- USD . Est-ce que RENC va augmenter cette année ? RENC pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de RENC pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur RegularEverydayNormalCoin (RENC)