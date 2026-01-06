Prix de RektStrategy aujourd'hui

Le prix de RektStrategy (REKTSTR) en direct est actuellement de $ 0.00041467, avec une variation de 2.35 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de REKTSTR en USD est de $ 0.00041467 par REKTSTR.

RektStrategy se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 384,400 et une offre en circulation de 927.67M REKTSTR. Au cours des dernières 24 heures, REKTSTR a été échangé entre $ 0.00040442 (plus bas) et $ 0.00041877 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00080709, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00023119.

En termes de performance à court terme, REKTSTR a varié de -0.07% au cours de la dernière heure et de +3.10% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour RektStrategy (REKTSTR)

Capitalisation boursière $ 384.40K$ 384.40K $ 384.40K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 384.40K$ 384.40K $ 384.40K Offre en circulation 927.67M 927.67M 927.67M Offre totale 927,669,036.6324015 927,669,036.6324015 927,669,036.6324015

La capitalisation boursière actuelle de RektStrategy est de $ 384.40K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de REKTSTR est de 927.67M, avec une offre totale de 927669036.6324015. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 384.40K.