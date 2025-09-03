Qu'est-ce que Reply (REPLY)

Reply is a social finance (SocialFi) primitive built as a mini-app on the Farcaster protocol. Its primary purpose is to solve the problem of signal versus noise in direct messaging on open social networks. The application introduces an onchain, peer-to-peer economic layer to communication, allowing users to send prioritized, paid messages to high-demand individuals such as builders, creators, and thought leaders. This creates a high-signal inbox for receivers and a guaranteed way for senders to have their important messages seen.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Reply (REPLY) Combien vaut Reply (REPLY) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de REPLY en USD est de 0.00000564 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de REPLY à USD ? $ 0.00000564 . Consultez le Le prix actuel de REPLY en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Reply ? La capitalisation boursière de REPLY est de $ 555.16K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de REPLY ? L'offre en circulation de REPLY est de 96.50B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de REPLY ? REPLY a atteint un prix ATH de 0.00000732 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de REPLY ? REPLY a vu un prix ATL de 0.00000524 USD . Quel est le volume de trading de REPLY ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour REPLY est de -- USD . Est-ce que REPLY va augmenter cette année ? REPLY pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de REPLY pour une analyse plus approfondie.

