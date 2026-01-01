CEXDEX+
Le prix de RESI en direct est actuellement de 1.33 USD. La capitalisation boursière de SN46 est de 4,627,434 USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de SN46 en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore !

En savoir plus sur SN46

Informations sur le prix de SN46

Qu'est-ce que SN46

Livre blanc de SN46

Site officiel de SN46

Tokenomics de SN46

Prévisions de prix de SN46

Épargne

Airdrop+

Actualités

Blog

Learn

Logo de RESI

Prix de RESI (SN46)

Non listé

Prix en temps réel : 1 SN46 à USD

$1.33
-2.50%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de RESI (SN46) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2026-01-08 03:25:25 (UTC+8)

Prix de RESI aujourd'hui

Le prix de RESI (SN46) en direct est actuellement de $ 1.33, avec une variation de 2.65 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de SN46 en USD est de $ 1.33 par SN46.

RESI se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 4,627,434 et une offre en circulation de 3.47M SN46. Au cours des dernières 24 heures, SN46 a été échangé entre $ 1.32 (plus bas) et $ 1.43 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 6.05, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.641241.

En termes de performance à court terme, SN46 a varié de -0.45% au cours de la dernière heure et de +2.82% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour RESI (SN46)

$ 4.63M
--
$ 4.63M
3.47M
3,474,853.016633513
La capitalisation boursière actuelle de RESI est de $ 4.63M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SN46 est de 3.47M, avec une offre totale de 3474853.016633513. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.63M.

Historique du prix de RESI en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 1.32
Bas 24 h
$ 1.43
Haut 24 h

$ 1.32
$ 1.43
$ 6.05
$ 0.641241
-0.45%

-2.65%

+2.82%

+2.82%

Historique du prix de RESI (SN46) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de RESI en USD était de $ -0.036266718041597.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de RESI en USD était de $ -0.2327934910.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de RESI en USD était de $ -0.7264811120.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de RESI en USD était de $ -1.453893587958127.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.036266718041597-2.65%
30 jours$ -0.2327934910-17.50%
60 jours$ -0.7264811120-54.62%
90 jours$ -1.453893587958127-52.22%

Prédiction du prix de RESI

Prévision du prix de RESI (SN46) pour 2030 (dans 4 ans)
D'après le module de prévisions de prix ci-dessus, le prix cible de SN46 en 2030 est de $ --, avec un taux de croissance de 0.00%.
Prévision du prix de RESI (SN46) pour 2040 (dans 14 ans)

En 2040, le prix de RESI pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.

Outils MEXC
Pour des projections de scénarios en temps réel et une analyse plus personnalisée, les utilisateurs peuvent utiliser l'Outil de prévision des prix de MEXC ainsi que les Analyses de marché alimentées par l'IA.
Remarque : ces scénarios sont présentés à titre illustratif et éducatif ; les cryptomonnaies sont volatiles — effectuez vos propres recherches (DYOR) avant de prendre toute décision.
Vous souhaitez savoir quel prix le RESI pourrait-il atteindre en 2026–2027 ?Rendez-vous sur notre page de prévision des prix pour consulter les prévisions du prix de SN46 pour les années 2026–2027 en cliquant sur Prévision du prix de RESI.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de RESI (SN46)

Livre blanc
Site officiel

À propos de RESI

Quel est le trading actuel de RESI ?

Prix actuel : $1.33, avec une variation de prix de -2.65 % au cours des dernières 24 heures.

SN46 attire-t-il l'attention des investisseurs institutionnels ?

La participation institutionnelle peut être déduite d'un volume d'échanges en hausse ($--), d'une liquidité stable et d'une performance durable à long terme du prix par rapport à ses pairs de la catégorie Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets.

À quel point le marché de RESI est-il liquide ?

Un score de liquidité de --/100 indique une profondeur de marché solide, permettant aux ordres importants d'être exécutés efficacement sur plusieurs exchanges.

Que nous indique l'offre en circulation concernant SN46 ?

Avec 3474853.016633513 tokens, la dynamique de l'offre influence la valorisation à long terme, particulièrement durant les cycles d'accumulation ou de distribution par les investisseurs institutionnels.

Comment RESI se compare-t-il à ses sommets historiques ?

Ses ATH de $6.05 et son ATL de $0.641241 constituent des points de référence pour l'évaluation du risque par les institutions.

À quel point RESI est-il activement échangé aujourd'hui ?

Il a enregistré un volume quotidien de $--, une métrique essentielle pour les institutions évaluant leurs stratégies d'entrée.

Comment -- influence-t-il l'intérêt des investisseurs institutionnels ?

La stabilité, l'évolutivité et l'écosystème des développeurs de -- peuvent influencer considérablement la manière dont les grands investisseurs évaluent la viabilité à long terme de RESI.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur RESI

Dernière mise à jour de la page : 2026-01-08 03:25:25 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur RESI (SN46)

Temps (UTC+8)TypeInformation
01-07 09:17:19Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré une sortie nette de 243,2 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum ont enregistré une entrée nette de 114,7 millions de dollars
01-07 07:35:32Mises à jour de l'industrie
Bitcoin Recule Aux Côtés Des Anciens Memes Coins, "114514" Chute De Plus De 90% En Une Seule Journée
01-06 21:10:15Mises à jour de l'industrie
Les Applications de l'Écosystème Solana Atteignent un Revenu Annuel de 2,39 Milliards de Dollars, en Hausse de 46% par Rapport à l'Année Précédente, Atteignant un Record Historique
01-06 14:41:58Mises à jour de l'industrie
L'Écosystème Solana se redresse, PENGU, FARTCOIN, WIF et autres tokens établis enregistrent des gains de plus de 40 % au cours des 7 derniers jours
01-06 14:28:48Mises à jour de l'industrie
Plusieurs tokens de la Base Chain s'envolent, la capitalisation boursière de CLANKER dépasse 44 millions de dollars
01-06 12:57:26Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF Bitcoin spot américains ont enregistré un afflux net significatif de 697,2 millions de dollars

Découvrez-en plus sur RESI

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.