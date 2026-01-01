Prix de RESI aujourd'hui

Le prix de RESI (SN46) en direct est actuellement de $ 1.33, avec une variation de 2.65 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de SN46 en USD est de $ 1.33 par SN46.

RESI se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 4,627,434 et une offre en circulation de 3.47M SN46. Au cours des dernières 24 heures, SN46 a été échangé entre $ 1.32 (plus bas) et $ 1.43 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 6.05, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.641241.

En termes de performance à court terme, SN46 a varié de -0.45% au cours de la dernière heure et de +2.82% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour RESI (SN46)

Capitalisation boursière $ 4.63M$ 4.63M $ 4.63M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.63M$ 4.63M $ 4.63M Offre en circulation 3.47M 3.47M 3.47M Offre totale 3,474,853.016633513 3,474,853.016633513 3,474,853.016633513

