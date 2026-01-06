Prix de Resolv Liquidity Provider Token aujourd'hui

Le prix de Resolv Liquidity Provider Token (RLP) en direct est actuellement de $ 1.28, avec une variation de 0.06 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de RLP en USD est de $ 1.28 par RLP.

Resolv Liquidity Provider Token se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 152,755,716 et une offre en circulation de 119.45M RLP. Au cours des dernières 24 heures, RLP a été échangé entre $ 1.27 (plus bas) et $ 1.28 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 1.35, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 1.031.

En termes de performance à court terme, RLP a varié de +0.06% au cours de la dernière heure et de +0.30% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Resolv Liquidity Provider Token (RLP)

Capitalisation boursière $ 152.76M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 152.76M Offre en circulation 119.45M Offre totale 119,453,594.0051504

