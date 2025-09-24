Informations sur le prix de RETRO KIDS (RETRO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00010821 $ 0.00010821 $ 0.00010821 Bas 24 h $ 0.00018259 $ 0.00018259 $ 0.00018259 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00010821$ 0.00010821 $ 0.00010821 Haut 24 h $ 0.00018259$ 0.00018259 $ 0.00018259 Sommet historique $ 0.00028662$ 0.00028662 $ 0.00028662 Prix le plus bas $ 0.00010392$ 0.00010392 $ 0.00010392 Variation du prix (1 h) -0.68% Changement de prix (1J) -2.92% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de RETRO KIDS (RETRO) est de $0.00010811. Au cours des dernières 24 heures, RETRO a évolué entre un minimum de $ 0.00010821 et un maximum de $ 0.00018259, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de RETRO est $ 0.00028662, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00010392.

En termes de performance à court terme, RETRO a évolué de -0.68% au cours de la dernière heure, -2.92% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour RETRO KIDS (RETRO)

Capitalisation boursière $ 108.21K$ 108.21K $ 108.21K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 108.21K$ 108.21K $ 108.21K Offre en circulation 999.98M 999.98M 999.98M Offre totale 999,977,632.277801 999,977,632.277801 999,977,632.277801

La capitalisation boursière actuelle de RETRO KIDS est de $ 108.21K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de RETRO est de 999.98M, avec une offre totale de 999977632.277801. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 108.21K.