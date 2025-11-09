Prix de Retsa aujourd'hui

Le prix de Retsa (RETSA) en direct est actuellement de $ 0.00000639, avec une variation de 0.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de RETSA en USD est de $ 0.00000639 par RETSA.

Retsa se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 6,392.67 et une offre en circulation de 1.00B RETSA. Au cours des dernières 24 heures, RETSA a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00194489, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00000609.

En termes de performance à court terme, RETSA a varié de -- au cours de la dernière heure et de -9.32% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Retsa (RETSA)

Capitalisation boursière $ 6.39K$ 6.39K $ 6.39K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 6.39K$ 6.39K $ 6.39K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Retsa est de $ 6.39K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de RETSA est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 6.39K.