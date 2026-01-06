Prix de Return to Beginnings aujourd'hui

Le prix de Return to Beginnings (ROOTS) en direct est actuellement de $ 0.00000519, avec une variation de 0.70 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de ROOTS en USD est de $ 0.00000519 par ROOTS.

Return to Beginnings se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 5,179.86 et une offre en circulation de 998.99M ROOTS. Au cours des dernières 24 heures, ROOTS a été échangé entre $ 0.00000514 (plus bas) et $ 0.00000519 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00047137, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00000457.

En termes de performance à court terme, ROOTS a varié de -- au cours de la dernière heure et de +8.49% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Return to Beginnings (ROOTS)

Capitalisation boursière $ 5.18K$ 5.18K $ 5.18K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 5.18K$ 5.18K $ 5.18K Offre en circulation 998.99M 998.99M 998.99M Offre totale 998,993,297.135198 998,993,297.135198 998,993,297.135198

La capitalisation boursière actuelle de Return to Beginnings est de $ 5.18K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ROOTS est de 998.99M, avec une offre totale de 998993297.135198. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 5.18K.