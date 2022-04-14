Tokenomics de Riser (RIS)
Informations sur Riser (RIS)
A virtual world connecting the crypto economy to business, shopping, sports, gaming and entertainment.
Riser ($RIS) is the lifeblood of Metarise, forming the currency for all in-experience purchases from our upcoming marketplace, to event tickets of all occasions happening inside Metarise city.
Use cases Acting as the official currency of Metarise city, $RIS has multiple use cases within the Metarise ecosystem. $RIS will be utilized for the following purposes:
Purchase of Metarise city land plots
Rental of Metarise city land plots
Usage inside Metarise space
Purchase of in-world items inside the Metarise marketplace
Purchase of tickets for in-world exhibitions, concerts and other events happening in Metarise city
The currency for an all encompassing marketplace for:
Purchasing/selling goods/items
Purchasing/selling services
Fundraising
Charitable activities
Tokenomics et analyse de prix de Riser (RIS)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Riser (RIS), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Riser (RIS) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Riser (RIS) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens RIS qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens RIS pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de RIS, explorez le prix en direct du token RIS !
Prévision du prix de RIS
Vous voulez savoir dans quelle direction RIS pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de RIS combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.