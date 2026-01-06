CEXDEX+
Le prix de River Pts en direct est actuellement de 0.00332035 USD. La capitalisation boursière de RIVER PTS est de 2,538,378 USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de RIVER PTS en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore !Le prix de River Pts en direct est actuellement de 0.00332035 USD. La capitalisation boursière de RIVER PTS est de 2,538,378 USD. Suivez en temps réel les mises à jour du prix de RIVER PTS en USD, les graphiques en direct, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures et bien plus encore !

En savoir plus sur RIVER PTS

Informations sur le prix de RIVER PTS

Qu'est-ce que RIVER PTS

Site officiel de RIVER PTS

Tokenomics de RIVER PTS

Prévisions de prix de RIVER PTS

Logo de River Pts

Prix de River Pts (RIVER PTS)

Non listé

Prix en temps réel : 1 RIVER PTS à USD

$0.00332035
+30.90%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de River Pts (RIVER PTS) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2026-01-06 13:34:00 (UTC+8)

Prix de River Pts aujourd'hui

Le prix de River Pts (RIVER PTS) en direct est actuellement de $ 0.00332035, avec une variation de 30.95 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de RIVER PTS en USD est de $ 0.00332035 par RIVER PTS.

River Pts se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 2,538,378 et une offre en circulation de 763.32M RIVER PTS. Au cours des dernières 24 heures, RIVER PTS a été échangé entre $ 0.00249266 (plus bas) et $ 0.00369309 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.0476517, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00096752.

En termes de performance à court terme, RIVER PTS a varié de +12.20% au cours de la dernière heure et de +107.22% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour River Pts (RIVER PTS)

$ 2.54M
--
$ 2.54M
763.32M
763,317,044.6964674
La capitalisation boursière actuelle de River Pts est de $ 2.54M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de RIVER PTS est de 763.32M, avec une offre totale de 763317044.6964674. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.54M.

Historique du prix de River Pts en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00249266
Bas 24 h
$ 0.00369309
Haut 24 h

$ 0.00249266
$ 0.00369309
$ 0.0476517
$ 0.00096752
+12.20%

+30.95%

+107.22%

+107.22%

Historique du prix de River Pts (RIVER PTS) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de River Pts en USD était de $ +0.00078476.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de River Pts en USD était de $ -0.0001828576.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de River Pts en USD était de $ -0.0030508418.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de River Pts en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.00078476+30.95%
30 jours$ -0.0001828576-5.50%
60 jours$ -0.0030508418-91.88%
90 jours$ 0--

Prédiction du prix de River Pts

Prévision du prix de River Pts (RIVER PTS) pour 2030 (dans 5 ans)
D'après le module de prévisions de prix ci-dessus, le prix cible de RIVER PTS en 2030 est de $ --, avec un taux de croissance de 0.00%.
Prévision du prix de River Pts (RIVER PTS) pour 2040 (dans 15 ans)

En 2040, le prix de River Pts pourrait potentiellement enregistrer une croissance de 0.00%. Il pourrait atteindre un prix de trading de $ --.

Outils MEXC
Pour des projections de scénarios en temps réel et une analyse plus personnalisée, les utilisateurs peuvent utiliser l'Outil de prévision des prix de MEXC ainsi que les Analyses de marché alimentées par l'IA.
Remarque : ces scénarios sont présentés à titre illustratif et éducatif ; les cryptomonnaies sont volatiles — effectuez vos propres recherches (DYOR) avant de prendre toute décision.
Vous souhaitez savoir quel prix River Pts pourrait atteindre en 2025–2026 ? Consultez notre page Prévisions des prix de RIVER PTS pour découvrir les estimations de prix de cet actif pour les années 2025–2026 en cliquant sur Prévisions des prix de River Pts.

Ressource de River Pts (RIVER PTS)

Site officiel

À propos de River Pts

Quel est le prix actuel de River Pts ?

Négocié à $0.00332035, River Pts a affiché une variation de prix de 30.95 % au cours des dernières 24 heures.

Comment l'offre de tokens influence-t-elle la valorisation de RIVER PTS ?

L'offre joue un rôle majeur : avec 763317044.6964674 tokens en circulation, la rareté ou l'inflation peut influencer significativement le comportement des prix sur le long terme.

Quelle est la capitalisation boursière de River Pts ?

Sa capitalisation boursière s'élève à $2538378, ce qui lui vaut le rang n°2825 dans le monde et témoigne de l'ampleur de l'adoption du réseau.

Quelle est l'activité de trading sur 24 heures ?

RIVER PTS a enregistré un volume d'échanges de $--, ce qui reflète sa liquidité actuelle et l'activité des utilisateurs.

Quelle est la fourchette de prix sur 24 heures ?

Il s'est échangé entre $0.00249266 et $0.00369309, aidant ainsi les investisseurs à évaluer la dynamique à court terme.

Comment River Pts s'intègre-t-il dans la catégorie Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem ?

En tant que token Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem, RIVER PTS concurrence d'autres actifs similaires en fonction de son utilité, de son offre, de son adoption et des tendances de performance.

Quelles sont les tendances économiques à long terme du token ?

Les émissions, les brûlures, les calendriers de déverrouillage et les récompenses de staking — souvent liés à l'économie de -- — peuvent affecter l'offre future et la confiance du marché.

Dernière mise à jour de la page : 2026-01-06 13:34:00 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur River Pts (RIVER PTS)

Temps (UTC+8)TypeInformation
01-05 20:45:00Mises à jour de l'industrie
Les entrées mondiales d'actifs numériques ont atteint 47,2 milliards de dollars en 2025
01-05 18:28:00Mises à jour de l'industrie
Le marché crypto montre un rebond résilient au début de 2026, Bitcoin mène les gains parmi les cryptos principaux
01-05 04:38:00Mises à jour de l'industrie
191 millions de dollars de liquidations sur le réseau au cours des dernières 24 heures, principalement des positions courtes
01-04 22:28:00Mises à jour de l'industrie
Cette semaine, l'afflux net cumulé des ETF Bitcoin au comptant américains a atteint 459 millions de dollars
01-04 17:26:00Mises à jour de l'industrie
Les altcoins progressent largement, MYX bondit de plus de 61 % en 24 heures
01-03 15:35:45Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF Bitcoin au comptant américains ont enregistré des entrées nettes de 471,3 millions de dollars, tandis que les ETF Ethereum ont enregistré des entrées nettes de 174,5 millions de dollars

