Prix de River Pts aujourd'hui

Le prix de River Pts (RIVER PTS) en direct est actuellement de $ 0.00332035, avec une variation de 30.95 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de RIVER PTS en USD est de $ 0.00332035 par RIVER PTS.

River Pts se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 2,538,378 et une offre en circulation de 763.32M RIVER PTS. Au cours des dernières 24 heures, RIVER PTS a été échangé entre $ 0.00249266 (plus bas) et $ 0.00369309 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.0476517, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00096752.

En termes de performance à court terme, RIVER PTS a varié de +12.20% au cours de la dernière heure et de +107.22% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour River Pts (RIVER PTS)

Capitalisation boursière $ 2.54M$ 2.54M $ 2.54M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.54M$ 2.54M $ 2.54M Offre en circulation 763.32M 763.32M 763.32M Offre totale 763,317,044.6964674 763,317,044.6964674 763,317,044.6964674

La capitalisation boursière actuelle de River Pts est de $ 2.54M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de RIVER PTS est de 763.32M, avec une offre totale de 763317044.6964674. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.54M.