Prix de ROBA aujourd'hui

Le prix de ROBA (ROBA) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 7.87 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de ROBA en USD est de $ 0 par ROBA.

ROBA se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 897,811 et une offre en circulation de 1.00B ROBA. Au cours des dernières 24 heures, ROBA a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0.00109443 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.01003687, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, ROBA a varié de -0.00% au cours de la dernière heure et de +51.08% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour ROBA (ROBA)

Capitalisation boursière $ 897.81K$ 897.81K $ 897.81K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 897.81K$ 897.81K $ 897.81K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de ROBA est de $ 897.81K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ROBA est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 897.81K.