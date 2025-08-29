Qu'est-ce que Robora (RBR)

Robora is a decentralized AI orchestration platform for robotics and IoT, designed to unify fragmented data, software, and hardware into a collaborative, blockchain-powered ecosystem. Functioning as a framework and marketplace that empowers users to build, train, deploy, and monetize intelligent Synths/Robots. Think of it as the "Web3-hub for physical AI. Tackle Real Issues High costs, security vulnerabilities (70% endpoint breaches), and slow deployment. User Benefits 80% cost reduction via intuitive tools; immutable blockchain security. Community Power Collaborate globally in a token-driven ecosystem for accelerated innovation. Synths: Embed AI Brains in Your Robots "Synths are autonomous agents that power robots with perceive-reason-act intelligence. Using VLA models, they handle tasks like grasping or navigation running locally for speed and scaling via our Grid. Customize, train, and embed them effortlessly."

Ressource de Robora (RBR) Livre blanc Site officiel

Prévision de prix de Robora (USD)

Combien vaudra Robora (RBR) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Robora (RBR) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Robora.

Consultez la prévision de prix de Robora maintenant !

RBR en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de Robora (RBR)

Comprendre la tokenomics de Robora (RBR) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token RBR !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Robora (RBR) Combien vaut Robora (RBR) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de RBR en USD est de 0.03553168 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de RBR à USD ? $ 0.03553168 . Consultez le Le prix actuel de RBR en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Robora ? La capitalisation boursière de RBR est de $ 3.55M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de RBR ? L'offre en circulation de RBR est de 100.00M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de RBR ? RBR a atteint un prix ATH de 0.060699 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de RBR ? RBR a vu un prix ATL de 0.03590307 USD . Quel est le volume de trading de RBR ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour RBR est de -- USD . Est-ce que RBR va augmenter cette année ? RBR pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de RBR pour une analyse plus approfondie.

