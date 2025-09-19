Qu'est-ce que Robotexon (ROX)

Robotexon is building the world’s first monetization layer for robotics intelligence. Every robot is trained in simulations before it hits the real world, but 70–80% of that work goes unpaid. Robotexon turns those simulation outputs — control models, datasets, mission profiles — into verifiable, tokenized assets with built-in licensing and lifetime royalties. At the core is XTRON Core™, our proprietary engine that standardizes, secures, and prepares robotics data for on-chain publishing. These assets are sold in the Robotexon Marketplace, already integrated with major Chinese robotics manufacturers, creating demand-side liquidity from day one. Train once, earn forever — every sale, license, and royalty flows through the Robotexon token, building a self-sustaining economy in a $200B+ industry.

Ressource de Robotexon (ROX) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de Robotexon (ROX)

Comprendre la tokenomics de Robotexon (ROX) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token ROX !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Robotexon (ROX) Combien vaut Robotexon (ROX) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de ROX en USD est de 0.03098865 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de ROX à USD ? $ 0.03098865 . Consultez le Le prix actuel de ROX en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Robotexon ? La capitalisation boursière de ROX est de $ 2.17M USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de ROX ? L'offre en circulation de ROX est de 70.00M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de ROX ? ROX a atteint un prix ATH de 0.03880303 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de ROX ? ROX a vu un prix ATL de 0.02881915 USD . Quel est le volume de trading de ROX ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour ROX est de -- USD . Est-ce que ROX va augmenter cette année ? ROX pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de ROX pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur Robotexon (ROX)