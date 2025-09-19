En savoir plus sur ROX

Logo de Robotexon

Prix de Robotexon (ROX)

Non listé

Prix en temps réel : 1 ROX à USD

$0.03099594
$0.03099594$0.03099594
-15.90%1D
mexc
USD
Graphique du prix de Robotexon (ROX) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-19 12:15:27 (UTC+8)

Informations sur le prix de Robotexon (ROX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.02881915
$ 0.02881915$ 0.02881915
Bas 24 h
$ 0.03851877
$ 0.03851877$ 0.03851877
Haut 24 h

$ 0.02881915
$ 0.02881915$ 0.02881915

$ 0.03851877
$ 0.03851877$ 0.03851877

$ 0.03880303
$ 0.03880303$ 0.03880303

$ 0.02881915
$ 0.02881915$ 0.02881915

-0.23%

-14.76%

--

--

Le prix en temps réel de Robotexon (ROX) est de $0.03098865. Au cours des dernières 24 heures, ROX a évolué entre un minimum de $ 0.02881915 et un maximum de $ 0.03851877, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ROX est $ 0.03880303, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.02881915.

En termes de performance à court terme, ROX a évolué de -0.23% au cours de la dernière heure, -14.76% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Robotexon (ROX)

$ 2.17M
$ 2.17M$ 2.17M

--
----

$ 3.10M
$ 3.10M$ 3.10M

70.00M
70.00M 70.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Robotexon est de $ 2.17M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ROX est de 70.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.10M.

Historique du prix de Robotexon (ROX) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Robotexon en USD était de $ -0.00536926841515509.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Robotexon en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Robotexon en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Robotexon en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.00536926841515509-14.76%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que Robotexon (ROX)

Robotexon is building the world’s first monetization layer for robotics intelligence. Every robot is trained in simulations before it hits the real world, but 70–80% of that work goes unpaid. Robotexon turns those simulation outputs — control models, datasets, mission profiles — into verifiable, tokenized assets with built-in licensing and lifetime royalties. At the core is XTRON Core™, our proprietary engine that standardizes, secures, and prepares robotics data for on-chain publishing. These assets are sold in the Robotexon Marketplace, already integrated with major Chinese robotics manufacturers, creating demand-side liquidity from day one. Train once, earn forever — every sale, license, and royalty flows through the Robotexon token, building a self-sustaining economy in a $200B+ industry.

Ressource de Robotexon (ROX)

Prévision de prix de Robotexon (USD)

Combien vaudra Robotexon (ROX) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Robotexon (ROX) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Robotexon.

ROX en devises locales

Tokenomics de Robotexon (ROX)

Comprendre la tokenomics de Robotexon (ROX) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token ROX !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Robotexon (ROX)

Combien vaut Robotexon (ROX) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de ROX en USD est de 0.03098865 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de ROX à USD ?
Le prix actuel de ROX en USD est $ 0.03098865. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Robotexon ?
La capitalisation boursière de ROX est de $ 2.17M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de ROX ?
L'offre en circulation de ROX est de 70.00M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de ROX ?
ROX a atteint un prix ATH de 0.03880303 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de ROX ?
ROX a vu un prix ATL de 0.02881915 USD.
Quel est le volume de trading de ROX ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour ROX est de -- USD.
Est-ce que ROX va augmenter cette année ?
ROX pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de ROX pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-19 12:15:27 (UTC+8)

