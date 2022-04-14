Tokenomics de Rollback (ROLL)

Tokenomics de Rollback (ROLL)

Informations sur Rollback (ROLL)

Rollback: Never Lose Your Crypto Again Auto-recover your assets if your wallet goes inactive — no seed sharing, no custodians.

Rollback is a revolutionary cryptocurrency asset protection system that automatically transfers your funds to designated recovery wallets when your primary wallet becomes inactive. It solves the critical problem of permanent cryptocurrency loss due to forgotten passwords, lost private keys, device theft, or owner incapacitation.

The Problem We Solve

Countless assets are lost annually due to forgotten keys or inaccessible wallets

A significant percentage of all digital assets are permanently locked away

Human error remains a leading cause of asset loss

No recovery mechanism exists for most crypto wallets

Idle funds reduce liquidity in the DeFi ecosystem, harming yields and overall market fluidity.

Complex Recovery: Existing solutions are often centralized or require complicated, manual processes.

The Solution Rollback acts as a "dead man's switch" for your crypto assets:

Automated monitoring of wallet activity

Configurable inactivity thresholds (days, months, years)

Multi-wallet recovery system with priority or randomized distribution

Email warnings before rollback execution

Smart contract security with decentralized execution

Site officiel :
https://www.rollbacklabs.com/
Livre blanc :
https://www.rollbacklabs.com/docs

Tokenomics et analyse de prix de Rollback (ROLL)

Tokenomics et analyse de prix de Rollback (ROLL)

Capitalisation boursière :
$ 195.30K
Offre totale :
$ 10.00M
Offre en circulation :
$ 10.00M
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
$ 195.30K
Sommet historique :
$ 0.02976526
Bas historique :
$ 0.01220384
Prix actuel :
$ 0.0195754
Tokenomics de Rollback (ROLL) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués

Comprendre la tokenomics de Rollback (ROLL) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.

Indicateurs clés et comment ils sont calculés :

Offre totale :

Le nombre maximal de tokens ROLL qui ont été ou seront créés.

Offre en circulation :

Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.

Offre maximale :

Le plafond maximal du nombre total de tokens ROLL pouvant exister.

Valorisation entièrement diluée (FDV) :

Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.

Taux d'inflation :

Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.

Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?

Offre en circulation élevée = liquidité accrue.

Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.

Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.

Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.

Maintenant que vous comprenez la tokenomics de ROLL, explorez le prix en direct du token ROLL !

Prévision du prix de ROLL

Vous voulez savoir dans quelle direction ROLL pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de ROLL combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.

