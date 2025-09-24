Informations sur le prix de roule token (ROUL) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0013902 $ 0.0013902 $ 0.0013902 Bas 24 h $ 0.00147654 $ 0.00147654 $ 0.00147654 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0013902$ 0.0013902 $ 0.0013902 Haut 24 h $ 0.00147654$ 0.00147654 $ 0.00147654 Sommet historique $ 0.00147583$ 0.00147583 $ 0.00147583 Prix le plus bas $ 0.00109265$ 0.00109265 $ 0.00109265 Variation du prix (1 h) +0.68% Changement de prix (1J) +3.95% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de roule token (ROUL) est de $0.00147445. Au cours des dernières 24 heures, ROUL a évolué entre un minimum de $ 0.0013902 et un maximum de $ 0.00147654, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ROUL est $ 0.00147583, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00109265.

En termes de performance à court terme, ROUL a évolué de +0.68% au cours de la dernière heure, +3.95% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour roule token (ROUL)

Capitalisation boursière $ 105.72K$ 105.72K $ 105.72K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 147.45K$ 147.45K $ 147.45K Offre en circulation 71.70M 71.70M 71.70M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de roule token est de $ 105.72K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ROUL est de 71.70M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 147.45K.